Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Петр Семенович
Петр Семенович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1727
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Семен Лукьянович
1710 г.р.
Мать
Улита
1701 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец:
Семен Лукьянович
Мать:
Улита
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия