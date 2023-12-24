Сазонова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сазонова Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Сазонов Егор Никифорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сазонов Григорий Егорович

Отец ребёнка: Сазонов Егор Никифорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Сазонов Егор Никифорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Егор Никифорович

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