Сазонова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сазонова Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Сазонов Егор Никифорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сазонов Григорий Егорович
Отец ребёнка: Сазонов Егор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Сазонов Егор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно