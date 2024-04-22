Сазонов Егор Никифорович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Сазонов Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сазонова Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Сазонова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сазонов Григорий Егорович
Мать ребёнка: Сазонова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Сазонова Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848