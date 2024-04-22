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Сазонов Егор Никифорович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1800

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Сазонов Никифор Михайлович

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сазонова Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Сазонова Ирина Васильевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сазонов Григорий Егорович

Мать ребёнка: Сазонова Ирина Васильевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Сазонова Ирина Васильевна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Ирина Васильевна

Смерть
1848
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
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