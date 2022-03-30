Вульфиус Лидия Леонидовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Ялта, Ялта, Республика Крым
Супруги
Вульфиус Гарри (Гаральд) Григорьевич (Александрович)Около 1924 г.р.
Дети
Вульфиус Юрий Гаррьевич12.03.1955 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1955
Отец ребёнка: Вульфиус Гарри (Гаральд) Григорьевич (Александрович)
Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым