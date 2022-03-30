Вульфиус Лидия Леонидовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вульфиус Лидия Леонидовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Ялта, Ялта, Республика Крым

Супруги
Вульфиус Гарри (Гаральд) Григорьевич (Александрович)Около 1924 г.р.
Дети
Вульфиус Юрий Гаррьевич12.03.1955 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вульфиус Гарри (Гаральд) Григорьевич (Александрович)

Рождение ребёнка
12.03.1955

Сын: Вульфиус Юрий Гаррьевич

Отец ребёнка: Вульфиус Гарри (Гаральд) Григорьевич (Александрович)

Ялта, Ялта, Республика Крым

Смерть
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым

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