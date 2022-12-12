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Вульфиус Юрий Гаррьевич

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Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

12.03.1955

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1955

Отец: Вульфиус Гарри Григорьевич (Александрович)

Мать: Вульфиус Лидия Леонидовна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
1989
Ялта, Ялта, Республика Крым
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