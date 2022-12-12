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Вульфиус Юрий Гаррьевич
Вульфиус Юрий Гаррьевич
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Место рождения
Ялта
, Ялта, Республика Крым
Дата рождения
12.03.1955
Дата смерти
1989
Пол
Мужской
Отец
Вульфиус Гарри (Гаральд) Григорьевич (Александрович)
Около 1924 г.р.
Мать
Вульфиус Лидия Леонидовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1955
Отец:
Вульфиус Гарри Григорьевич (Александрович)
Мать:
Вульфиус Лидия Леонидовна
Ялта
, Ялта, Республика Крым
Смерть
1989
Ялта
, Ялта, Республика Крым
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