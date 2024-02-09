Набатова (Тюменева) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1972
Отец: Тюменев Владимир Петрович
Мать: Тюменева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Владимир
Отец ребёнка: Дмитриев Валера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Виктор
Отец ребёнка: Дмитриев Валера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Дмитрий
Отец ребёнка: Дмитриев Валера
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Валера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Набатов Андрей