Набатова (Тюменева) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набатова (Тюменева) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1972

Отец: Тюменев Владимир Петрович

Мать: Тюменева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Владимир

Отец ребёнка: Дмитриев Валера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Виктор

Отец ребёнка: Дмитриев Валера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Дмитрий

Отец ребёнка: Дмитриев Валера

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Валера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Набатов Андрей

Отец ребёнка: не указан

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