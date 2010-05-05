Тюменева (Никешина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1952
Дата смерти05.05.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1970
Дочь: Ишкиреева (Тюменева) Лариса
Отец ребёнка: Тюменев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
24.12.1972
Дочь: Набатова (Тюменева) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Тюменев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1976
Сын: Александр
Отец ребёнка: Тюменев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
01.06.1980
Дочь: Авходеева (Тюменева) Ольга
Отец ребёнка: Тюменев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
04.10.1985
Сын: Тюменев Алексей
Отец ребёнка: Тюменев Владимир Петрович
Смерть
05.05.2010