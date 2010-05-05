Тюменева (Никешина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменева (Никешина) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1952

Дата смерти

05.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюменев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
28.05.1970

Дочь: Ишкиреева (Тюменева) Лариса

Отец ребёнка: Тюменев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
24.12.1972

Дочь: Набатова (Тюменева) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Тюменев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
13.06.1976

Сын: Александр

Отец ребёнка: Тюменев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
01.06.1980

Дочь: Авходеева (Тюменева) Ольга

Отец ребёнка: Тюменев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
04.10.1985

Сын: Тюменев Алексей

Отец ребёнка: Тюменев Владимир Петрович

Смерть
05.05.2010

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