Лукин Николай Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Николай Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1957

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1957

Отец: Лукин Валентин Иванович

Мать: Лукина Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
30.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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