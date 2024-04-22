Глазырин Пётр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1855 ст.
Источник: ГАСО (Екатеринбург): фонд 6 опись 3 дело 478 лист 237 запись 25
Крещение
13.05.1855 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Восприемники: - Адриан Иванов Попов - дочь Тимофея девка Домника
Бракосочетание
16.01.1877 ст.
Оба первым браком. Поручители - того же села крестьяне: • по жениху: — Алексей Федоров Попов — Симеон Арефьев Мишарин • по невесте: — Фёдор Егоров Попов — отставной унтер-офицер Андрей Егоров Соколов.... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1884
Дочь: Глазырина Васса Петровна
Мать ребёнка: Глазырина Прасковья Антоновна
Смерть
Неизвестно