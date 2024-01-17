Глазырина (Тюменцева) Прасковья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1877 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Оба первым браком. Поручители - того же села крестьяне: • по жениху: — Алексей Федоров Попов — Симеон Арефьев Мишарин • по невесте: — Фёдор Егоров Попов — отставной унтер-офицер Андрей Егоров Соколов.... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1884
Дочь: Глазырина Васса Петровна
Отец ребёнка: Глазырин Пётр Тимофеевич
Смерть
Неизвестно