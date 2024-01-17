Глазырина (Тюменцева) Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина (Тюменцева) Прасковья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1877 ст.

Муж: Глазырин Пётр Тимофеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Оба первым браком. Поручители - того же села крестьяне: • по жениху: — Алексей Федоров Попов — Симеон Арефьев Мишарин • по невесте: — Фёдор Егоров Попов — отставной унтер-офицер Андрей Егоров Соколов.... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1884

Дочь: Глазырина Васса Петровна

Отец ребёнка: Глазырин Пётр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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