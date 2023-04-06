Гучков Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гучков Иван Ефимович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1833

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.12.1860

Сын: Гучков Николай Иванович

Мать ребёнка: Гучкова Корали Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1862

Сын: Гучков Александр Иванович

Мать ребёнка: Гучкова Корали Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гучкова Корали Петровна

Смерть
1904
Москва, город федерального значения Москва
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