Гучкова (Вакье) Корали Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1860
Отец ребёнка: Гучков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
14.10.1862
Сын: Гучков Александр Иванович
Отец ребёнка: Гучков Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гучков Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно