Гучкова (Вакье) Корали Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гучкова (Вакье) Корали Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1860

Сын: Гучков Николай Иванович

Отец ребёнка: Гучков Иван Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.10.1862

Сын: Гучков Александр Иванович

Отец ребёнка: Гучков Иван Ефимович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гучков Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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