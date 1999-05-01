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Закаменных Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

?.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Закаменных Василий

Мать: Закаменных Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
06.03.1981

Сын: Закаменных Павел Александрович

Мать ребёнка: Закаменных Нина Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1983

Дочь: Пушкарева Мария Александровна

Мать ребёнка: Закаменных Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Алла Александровна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анна Александровна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Иванова Татьяна

Смерть
?.05.1999
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