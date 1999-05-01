Закаменных Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смерти?.05.1999
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Закаменных Василий
Рождение ребёнка
06.03.1981
Сын: Закаменных Павел Александрович
Мать ребёнка: Закаменных Нина Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1983
Дочь: Пушкарева Мария Александровна
Мать ребёнка: Закаменных Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Алла Александровна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анна Александровна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Иванова Татьяна
Смерть
?.05.1999