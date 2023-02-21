Закаменных (Пахомова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакаменных (Пахомова) Нина Ивановна

Закаменных (Пахомова) Нина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1958

Отец: не указан

Мать: Байкина Надежда Филлиповна

Рождение ребёнка
06.03.1981

Сын: Закаменных Павел Александрович

Отец ребёнка: Закаменных Александр Васильевич

Рождение ребёнка
06.03.1983

Дочь: Пушкарева Мария Александровна

Отец ребёнка: Закаменных Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.01.1990

Дочь: Кейдалюк Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Кейдалюк Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кейдалюк Владимир Григорьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close