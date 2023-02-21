Закаменных (Пахомова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1958
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.03.1981
Сын: Закаменных Павел Александрович
Отец ребёнка: Закаменных Александр Васильевич
Рождение ребёнка
06.03.1983
Дочь: Пушкарева Мария Александровна
Отец ребёнка: Закаменных Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1990
Дочь: Кейдалюк Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Кейдалюк Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно