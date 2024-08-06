Разин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разин Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Разин Степан Петрович

Мать: Разина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Разина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Разина Мария Никитична

Рождение ребёнка
1912

Сын: Разин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Разина Мария Никитична

Рождение ребёнка
19.08.1919

Сын: Разин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Разина Мария Никитична

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