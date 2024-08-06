Разин Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Разин Степан Петрович
Мать: Разина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Разина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Разина Мария Никитична
Рождение ребёнка
1912
Сын: Разин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Разина Мария Никитична
Рождение ребёнка
19.08.1919
Мать ребёнка: Разина Мария Никитична