Разина Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Разина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Разин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Разин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Разин Василий Степанович
Рождение ребёнка
19.08.1919
Отец ребёнка: Разин Василий Степанович