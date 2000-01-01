Морозов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
12.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1985