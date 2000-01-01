Морозов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Морозов Иван Васильевич

Мать: Спиченкова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
12.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1985
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