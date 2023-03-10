Круковский Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круковская Вера Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
Любовин, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно