Круковский Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круковский Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круковская Вера Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Любовин, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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