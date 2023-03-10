Круковская (Круковская) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круковская (Круковская) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Круковский Иван Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимченко Валентин Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимченко Валентин Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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