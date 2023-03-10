Круковская (Круковская) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Круковский Иван Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимченко Валентин Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно