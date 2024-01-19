Жукова (Фильченко) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рождения04.11.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1876 ст.
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1901 ст.
Дочь: Жукова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Парфенович
Рождение ребёнка
22.08.1903 ст.
Дочь: Жукова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Парфенович
Рождение ребёнка
16.05.1910 ст.
Дочь: Жукова Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Парфенович
Рождение ребёнка
30.08.1912 ст.
Дочь: Жукова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Парфенович
Смерть
Неизвестно