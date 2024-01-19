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Жукова (Фильченко) Анастасия Александровна

Место рождения

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.11.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1876 ст.

Отец: Фильченко Александр Филиппович

Мать: Фильченко Софья Тарасовна

Игнатово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Муж: Жуков Дмитрий Парфенович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1901 ст.

Дочь: Жукова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Парфенович

Рождение ребёнка
22.08.1903 ст.

Дочь: Жукова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Парфенович

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1910 ст.

Дочь: Жукова Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Парфенович

Рождение ребёнка
30.08.1912 ст.

Дочь: Жукова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Парфенович

Наричино, Чернецовская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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