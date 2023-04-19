Мыльченков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти18.11.1830 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1805 ст.
Жена: Анна Семеновна
Работа или профессия
1805
подданный черкас
Рождение ребёнка
09.12.1814 ст.
Сын: Мыльченков Игнат Иванович
в ревизии 1858 г. указан возраст 44 года. Крещение 18.12.1814. Воспреемники Афанасий Димитриев сын Ефремов, Анна Андреева дочь Павлуновского
Смерть
18.11.1830 ст.
указан возраст 39 лет