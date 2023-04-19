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Мыльченков Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

18.11.1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

на момент бракосочетания ему было 16 лет
Бракосочетание
06.11.1805 ст.

Жена: Анна Семеновна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
1805
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
подданный черкас
Рождение ребёнка
09.12.1814 ст.

Сын: Мыльченков Игнат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 г. указан возраст 44 года. Крещение 18.12.1814. Воспреемники Афанасий Димитриев сын Ефремов, Анна Андреева дочь Павлуновского
Смерть
18.11.1830 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
указан возраст 39 лет
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