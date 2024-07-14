Мыльченкова Анна Яковлевна Около 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мыльченкова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

21.03.1815 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыльченков Яков Васильевич

Упоминание
25.06.1782 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ревизия 1782 с. Ветреное Рыльской округи (Ф 184 оп 2 Д 181). Малороссияне. Возраст 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Мыльченков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Мыльченков Яков Васильевич

на момент бракосочетания ему было 16 лет
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Мыльченков Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Мыльченков Яков Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.04.1792 ст.

Сын: Мыльченков Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Мыльченков Яков Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.02.1798 ст.

Дочь: (Мыльченкова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Мыльченков Яков Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
21.03.1815 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
"удельная крестьянка, 50 лет"

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