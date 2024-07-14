Мыльченкова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти21.03.1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
25.06.1782 ст.
ревизия 1782 с. Ветреное Рыльской округи (Ф 184 оп 2 Д 181). Малороссияне. Возраст 20 лет
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Мыльченков Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Мыльченков Яков Васильевич
на момент бракосочетания ему было 16 лет
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Мыльченков Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Мыльченков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1792 ст.
Сын: Мыльченков Ефим Яковлевич
Отец ребёнка: Мыльченков Яков Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1798 ст.
Дочь: (Мыльченкова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Мыльченков Яков Васильевич
Смерть
21.03.1815 ст.
"удельная крестьянка, 50 лет"