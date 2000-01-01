Михайлов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Михайлов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Смородина Зоя Григорьевна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Абакумова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Смородина Зоя Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно