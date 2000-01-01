Михайлов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Михайлов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Смородина Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Абакумова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Смородина Зоя Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смородина Зоя Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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