Смородина Зоя Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохорец Юрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Михайлов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Михайлов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Абакумова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Михайлов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно