Смородина Зоя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородина Зоя Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохорец Юрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Михайлов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Михайлов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Абакумова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Михайлов Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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