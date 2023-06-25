Подзоров Федот Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодзоров Федот Архипович

Подзоров Федот Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Подзоров Архип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
04.02.1812

Дочь: Подзорова Агафия Федотовна

Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 25.03.1815

Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Федотовна

Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Подзоров Илья Федотович

Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.