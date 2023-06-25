Подзоров Федот Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Подзоров Архип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1812
Дочь: Подзорова Агафия Федотовна
Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 25.03.1815
Дочь: Подзорова (Подзорова) Мария Федотовна
Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Подзорова Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно