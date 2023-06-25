Подзоров Илья Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Подзорова Пелагея Назаровна
Мать ребёнка: не указана
Приемная дочь Ильи Федотовича Подзорова.
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1852
Дочь: Подзорова Домна Ильинична
Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
05.01.1852
Дочь: Подзорова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
16.03.1853
Дочь: Подзорова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
23.06.1855
Дочь: Подзорова Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно