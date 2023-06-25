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Подзоров Илья Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Подзоров Федот Архипович

Мать: Подзорова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Подзорова Пелагея Назаровна

Мать ребёнка: не указана

Приемная дочь Ильи Федотовича Подзорова.
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Подзоров Михаил Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1852

Дочь: Подзорова Домна Ильинична

Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1852

Дочь: Подзорова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1853

Дочь: Подзорова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1855

Дочь: Подзорова Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Подзорова Ефимия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Ефимия Алексеевна

Смерть
Неизвестно