Калинина (Лекомцева) Александра Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти02.01.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1857 ст.
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Калинин Евфимий Феодоров
Рождение ребёнка
07.07.1866 ст.
Сын: Калинин Илья Ефимов
Отец ребёнка: Калинин Евфимий Феодоров
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Лукина Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Калинин Евфимий Феодоров
Смерть
02.01.1889 ст.