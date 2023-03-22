Калинина (Лекомцева) Александра Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина (Лекомцева) Александра Георгиева

Калинина (Лекомцева) Александра Георгиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

02.01.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1857 ст.

Муж: Калинин Евфимий Феодоров

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Калинин Аксентий Ефимов

Отец ребёнка: Калинин Евфимий Феодоров

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1866 ст.

Сын: Калинин Илья Ефимов

Отец ребёнка: Калинин Евфимий Феодоров

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Лукина Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Калинин Евфимий Феодоров

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
02.01.1889 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close