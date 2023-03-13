Марфа Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Константинъ
Отец ребёнка: Федоръ
Никольское Ермолавка Карсунского уезда
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Лукерья Федорова
Отец ребёнка: Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоръ
Смерть
1793
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан