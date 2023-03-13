Марфа Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Константинъ

Отец ребёнка: Федоръ

Никольское Ермолавка Карсунского уезда
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Лукерья Федорова

Отец ребёнка: Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоръ

Смерть
1793
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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