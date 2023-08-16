Корф (Нарышкина) Анастасия Александровна 31.01.1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Корф (Нарышкина) Анастасия Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.01.1760

умерла 11.11.1747

Отец
Нарышкин Александр Иванович1735 г.р.
Мать
Нарышкина (Трубецкая) Анна Никитична09.10.1737 г.р.
Супруги
Корф Алексей Григорьевич28.06.1851 г.р.
Дети
Гурко (Корф) Татьяна Алексеевна06.01.1792 г.р.
Корф Николай Алексеевич12.03.1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1760

Отец: Нарышкин Александр Иванович

Мать: Нарышкина (Трубецкая) Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корф Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Корф Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корф Алексей Григорьевич

Смерть
11.11.1747

Рождение ребёнка
06.01.1792

Дочь: Гурко (Корф) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Корф Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
12.03.1794

Сын: Корф Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Корф Алексей Григорьевич

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