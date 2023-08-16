Корф (Нарышкина) Анастасия Александровна
женский, родилась 31.01.1760
умерла 11.11.1747
ОтецНарышкин Александр Иванович1735 г.р.
МатьНарышкина (Трубецкая) Анна Никитична09.10.1737 г.р.
Супруги
Корф Алексей Григорьевич28.06.1851 г.р.
Дети
Гурко (Корф) Татьяна Алексеевна06.01.1792 г.р.
Корф Николай Алексеевич12.03.1794 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1760
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корф Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Корф Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.1747
Рождение ребёнка
06.01.1792
Дочь: Гурко (Корф) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Корф Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1794
Отец ребёнка: Корф Алексей Григорьевич