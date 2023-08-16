Корф Алексей Григорьевич 28.06.1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Корф Алексей Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.06.1851

умер Неизвестно

Супруги
Корф (Нарышкина) Анастасия Александровна31.01.1760 г.р.
Дети
Гурко (Корф) Татьяна Алексеевна06.01.1792 г.р.
Корф Николай Алексеевич12.03.1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1792

Дочь: Гурко (Корф) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Корф (Нарышкина) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
12.03.1794

Сын: Корф Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Корф (Нарышкина) Анастасия Александровна

Рождение
28.06.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корф Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Корф (Нарышкина) Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корф (Нарышкина) Анастасия Александровна

Смерть
Неизвестно

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