Корф Алексей Григорьевич
мужской, родился 28.06.1851
умер Неизвестно
Супруги
Корф (Нарышкина) Анастасия Александровна31.01.1760 г.р.
Дети
Гурко (Корф) Татьяна Алексеевна06.01.1792 г.р.
Корф Николай Алексеевич12.03.1794 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1792
Дочь: Гурко (Корф) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Корф (Нарышкина) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
12.03.1794
Мать ребёнка: Корф (Нарышкина) Анастасия Александровна
Рождение
28.06.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корф Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Корф (Нарышкина) Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно