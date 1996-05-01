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Третьякова (Линник) Мария Андреевна

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Место рождения

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

05.02.1905

Дата смерти

01.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1905

Отец: Линник Андрей

Мать: Дума Варвара

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.03.1927

Сын: Третьяков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Николаевич

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.04.1937

Сын: Третьяков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Николаевич

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.1945

Дочь: Хамокова Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Николаевич

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Андрей Николаевич

Смерть
01.05.1996
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
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