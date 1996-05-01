Третьякова (Линник) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1905
Дата смерти01.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1905
Отец: Линник Андрей
Мать: Дума Варвара
Рождение ребёнка
23.03.1927
Сын: Третьяков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Третьяков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
22.04.1937
Сын: Третьяков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Третьяков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
13.04.1945
Дочь: Хамокова Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Третьяков Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1996