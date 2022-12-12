Третьяков Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1906
Дата смерти19.10.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1906
Отец: Третьяк Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1927
Сын: Третьяков Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Третьякова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
22.04.1937
Сын: Третьяков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Третьякова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
13.04.1945
Дочь: Хамокова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Третьякова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.1966