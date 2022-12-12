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Третьяков Андрей Николаевич

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Место рождения

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

25.03.1906

Дата смерти

19.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1906

Отец: Третьяк Николай

Мать: не указана

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.03.1927

Сын: Третьяков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Третьякова Мария Андреевна

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.04.1937

Сын: Третьяков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Третьякова Мария Андреевна

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.1945

Дочь: Хамокова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Третьякова Мария Андреевна

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Мария Андреевна

Смерть
19.10.1966
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