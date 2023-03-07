Лапаева Федосья Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаева Федосья Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Наталья Егорова

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Егор Егоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Лапаев (лапав) Филипп Егоров

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Егор Егоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Лапаев (лапав) Спиридон Егоров

Отец ребёнка: Лапаев (лапав) Егор Егоров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапаев (лапав) Егор Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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