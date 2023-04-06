Лапаев (Лапав) Егор Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти19.10.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Наталья Егорова
Мать ребёнка: Лапаева Федосья Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Лапаев (лапав) Филипп Егоров
Мать ребёнка: Лапаева Федосья Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Лапаев (лапав) Спиридон Егоров
Мать ребёнка: Лапаева Федосья Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.10.1883 ст.
Причина смерти: от удушья