Лапаев (Лапав) Егор Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапаев (Лапав) Егор Егоров

Лапаев (Лапав) Егор Егоров

avatar

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

19.10.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Лапаев (лапав) Егор Семенов

Мать: Лапаева Агафья Осипова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Наталья Егорова

Мать ребёнка: Лапаева Федосья Прохорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Лапаев (лапав) Филипп Егоров

Мать ребёнка: Лапаева Федосья Прохорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Лапаев (лапав) Спиридон Егоров

Мать ребёнка: Лапаева Федосья Прохорова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапаева Федосья Прохорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.10.1883 ст.
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от удушья
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close