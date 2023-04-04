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Зачупейко Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1933 и 1934

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1933 и 1934

Отец: Зачупейко Василий Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Оренбурская обл, г. Орск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1987
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