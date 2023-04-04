Зачупейко Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1933 и 1934
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1933 и 1934
Отец: Зачупейко Василий Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Оренбурская обл, г. Орск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1987