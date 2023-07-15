Никита Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Афанасий Федоров
Мать: Мавра Федорова
Бракосочетание
Между 1750 и 1752
Жена: Ксения
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия 1-я Никитина
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Парфений Никитин
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Агафья Никитина
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Евдокия 2-я Никитина
Мать ребёнка: Ксения
Смерть
Неизвестно