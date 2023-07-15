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Никита Афанасьев

Место рождения

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1680 г.р.

Мать

Вычислено 1686 г.р.

Жена

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Афанасий Федоров

Мать: Мавра Федорова

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Между 1750 и 1752

Жена: Ксения

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия 1-я Никитина

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Парфений Никитин

Мать ребёнка: Ксения

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Агафья Никитина

Мать ребёнка: Ксения

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Евдокия 2-я Никитина

Мать ребёнка: Ксения

Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Малый Волочёк, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

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