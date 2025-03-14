Милославский Михаил Васильевич Около 1590 — найти родственников по фамилии на Familio

Милославский Михаил Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1590

умер Неизвестно

Отец
Милославский Василий АфанасьевичОколо 1565 г.р.
Дети
Толстая (Милославская) Соломонида (Мария)1623 г.р.
Милославский Иван Михайлович1635 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590

Отец: Милославский Василий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1623

Дочь: Толстая (Милославская) Соломонида (Мария)

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1635

Сын: Милославский Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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