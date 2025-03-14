Милославский Михаил Васильевич
мужской, родился Около 1590
умер Неизвестно
ОтецМилославский Василий АфанасьевичОколо 1565 г.р.
Дети
Милославский Иван Михайлович1635 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1590
Отец: Милославский Василий Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1623
Дочь: Толстая (Милославская) Соломонида (Мария)
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1635
Сын: Милославский Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно