Банников Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1834 ст.
Дата смерти20.04.1914 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Отец: Банников Николай Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Банников Павел Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875 ст.
Сын: Банников Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банников Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ренева Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.04.1914 ст.
Похороны
22.04.1914 ст.