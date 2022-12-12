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Банников Михаил Николаевич

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Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

20.04.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: Банников Николай Лукич

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Банников Павел Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Банников Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ренева Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
20.04.1914 ст.
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Похороны
22.04.1914 ст.
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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