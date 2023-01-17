Банников Николай Лукич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти04.01.1891 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Банников Лука Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Банников Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова Анисья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банникова Акулина
Смерть
04.01.1891 ст.
Похороны
09.01.1891 ст.