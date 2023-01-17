Банников Николай Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанников Николай Лукич

Банников Николай Лукич

avatar

Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1811

Дата смерти

04.01.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Банников Лука Семенович

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Банников Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Банников Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Анисья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Акулина

Смерть
04.01.1891 ст.
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Похороны
09.01.1891 ст.
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close