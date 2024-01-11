Львова (Долгорукова) Александра Александровна 09.11.1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Львова (Долгорукова) Александра Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.11.1831

умерла 01.02.1915

Отец
Долгоруков Александр Сергеевич?.05.1809 г.р.
Мать
Долгорукова (Булгакова) Ольга Александровна08.07.1814 г.р.
Супруги
Львов Николай НиколаевичОколо 1834 г.р.
Дети
Львов Ростислав НиколаевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1831

Отец: Долгоруков Александр Сергеевич

Мать: Долгорукова (Булгакова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Ростислав Николаевич

Отец ребёнка: Львов Николай Николаевич

Бракосочетание
02.07.1878

Муж: Львов Николай Николаевич

Смерть
01.02.1915

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