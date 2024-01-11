Львова (Долгорукова) Александра Александровна
женский, родилась 09.11.1831
умерла 01.02.1915
ОтецДолгоруков Александр Сергеевич?.05.1809 г.р.
МатьДолгорукова (Булгакова) Ольга Александровна08.07.1814 г.р.
Супруги
Львов Николай НиколаевичОколо 1834 г.р.
Дети
Львов Ростислав НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1831
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Львов Ростислав Николаевич
Отец ребёнка: Львов Николай Николаевич
Бракосочетание
02.07.1878
Смерть
01.02.1915