Долгоруков Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1809
Дата смерти04.12.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1831
Рождение ребёнка
09.11.1831
Дочь: Львова Александра Александровна
Мать ребёнка: Долгорукова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
26.02.1833
Сын: Долгоруков Николай Александрович
Мать ребёнка: Долгорукова Ольга Александровна
Смерть
04.12.1873