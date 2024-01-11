Долгоруков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгоруков Александр Сергеевич

Долгоруков Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1809

Дата смерти

04.12.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1831

Жена: Долгорукова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
09.11.1831

Дочь: Львова Александра Александровна

Мать ребёнка: Долгорукова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
26.02.1833

Сын: Долгоруков Николай Александрович

Мать ребёнка: Долгорукова Ольга Александровна

Смерть
04.12.1873
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close