Машков Петр Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Бракосочетание
07.01.1868
Рождение ребёнка
17.08.1870
Сын: Машков Иван Петрович
Мать ребёнка: Машкова (Максина) Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1874
Дочь: Мошкова (Мошкова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Машкова (Максина) Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1876
Дочь: Мошкова (Мошкова) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Машкова (Максина) Наталия Ивановна
Смерть
Неизвестно