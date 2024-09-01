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Машков Петр Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: Машкова Пелагея Корнилиевна

Бракосочетание
07.01.1868

Жена: Машкова (Максина) Наталия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1870

Сын: Машков Иван Петрович

Мать ребёнка: Машкова (Максина) Наталия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1874

Дочь: Мошкова (Мошкова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Машкова (Максина) Наталия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1876

Дочь: Мошкова (Мошкова) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Машкова (Максина) Наталия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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