Машкова (Максина) Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1868
Муж: Машков Петр Львович
Рождение ребёнка
17.08.1870
Сын: Машков Иван Петрович
Отец ребёнка: Машков Петр Львович
Рождение ребёнка
03.05.1874
Дочь: Мошкова (Мошкова) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Машков Петр Львович
Рождение ребёнка
27.04.1876
Дочь: Мошкова (Мошкова) Ирина Петровна
Отец ребёнка: Машков Петр Львович
Смерть
Неизвестно