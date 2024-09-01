Машкова (Максина) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкова (Максина) Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1868

Муж: Машков Петр Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1870

Сын: Машков Иван Петрович

Отец ребёнка: Машков Петр Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1874

Дочь: Мошкова (Мошкова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Машков Петр Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1876

Дочь: Мошкова (Мошкова) Ирина Петровна

Отец ребёнка: Машков Петр Львович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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