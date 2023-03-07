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(Кислинская) Екатерина Ивановна
(Кислинская) Екатерина Ивановна
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Место рождения
Голодяевка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения
15.11.1880
Пол
Женский
Отец
Кислинский (однодворец) Иван Петрович
Мать
Кислинская Агриппина Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1880
Отец:
Кислинский (однодворец) Иван Петрович
Мать:
Кислинская Агриппина Максимовна
Голодяевка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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