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(Кислинская) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

15.11.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1880

Отец: Кислинский (однодворец) Иван Петрович

Мать: Кислинская Агриппина Максимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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