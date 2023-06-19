Кислинский (однодворец) Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский (однодворец) Иван Петрович

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1880

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кислинская Агриппина Максимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1883

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кислинская Агриппина Максимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1886

Дочь: Ляхова Александра Кислинская

Мать ребёнка: Кислинская Агриппина Максимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1889

Сын: Кислинский (однодворец) Яков Иванович

Мать ребёнка: Кислинская Агриппина Максимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Агриппина Максимовна

Смерть
Неизвестно