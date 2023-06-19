Кислинский (однодворец) Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1880
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кислинская Агриппина Максимовна
Рождение ребёнка
05.04.1883
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кислинская Агриппина Максимовна
Рождение ребёнка
24.06.1886
Дочь: Ляхова Александра Кислинская
Мать ребёнка: Кислинская Агриппина Максимовна
Рождение ребёнка
21.04.1889
Сын: Кислинский (однодворец) Яков Иванович
Мать ребёнка: Кислинская Агриппина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно