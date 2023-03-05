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Филип Иовлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

04.06.1862 ст.

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
04.06.1862 ст.
Рождение
1862

Отец: Иов Евдокимов

Мать: Елена Григорьева

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