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Филип Иовлев
Филип Иовлев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1862
Дата смерти
04.06.1862 ст.
Пол
Мужской
Отец
Иов Евдокимов
1836 г.р.
Мать
Елена Григорьева
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
04.06.1862 ст.
Рождение
1862
Отец:
Иов Евдокимов
Мать:
Елена Григорьева
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