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Лодыгин Савватий Имполитович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Лодыгин Имполит Капитонович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1923

Жена: Лодыгина Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
20.02.1924

Сын: Лодыгин Фёдор Савватиевич

Мать ребёнка: Лодыгина Екатерина Антоновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Лодыгин Александр Савватиевич

Мать ребёнка: Лодыгина Екатерина Антоновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Лодыгин Валентин Савватиевич

Мать ребёнка: Лодыгина Екатерина Антоновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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