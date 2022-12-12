Лодыгин Савватий Имполитович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Лодыгин Имполит Капитонович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
20.02.1924
Сын: Лодыгин Фёдор Савватиевич
Мать ребёнка: Лодыгина Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лодыгин Александр Савватиевич
Мать ребёнка: Лодыгина Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Лодыгин Валентин Савватиевич
Мать ребёнка: Лодыгина Екатерина Антоновна
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
Неизвестно