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Лодыгина Екатерина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1923

Муж: Лодыгин Савватий Имполитович

Рождение ребёнка
20.02.1924

Сын: Лодыгин Фёдор Савватиевич

Отец ребёнка: Лодыгин Савватий Имполитович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Лодыгин Александр Савватиевич

Отец ребёнка: Лодыгин Савватий Имполитович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Лодыгин Валентин Савватиевич

Отец ребёнка: Лодыгин Савватий Имполитович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1960
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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