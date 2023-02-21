Лодыгина Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
20.02.1924
Сын: Лодыгин Фёдор Савватиевич
Отец ребёнка: Лодыгин Савватий Имполитович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лодыгин Александр Савватиевич
Отец ребёнка: Лодыгин Савватий Имполитович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Лодыгин Валентин Савватиевич
Отец ребёнка: Лодыгин Савватий Имполитович
Место жительства
Между 1940 и 1942
Место жительства
1960
Смерть
Неизвестно