Белов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1986

Сын: Белов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Белова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
16.03.1986

Сын: Белов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Белова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
09.09.?

Сын: Белов Василий Александрович

Мать ребёнка: Белова Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
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