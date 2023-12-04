Белов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1986
Сын: Белов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Белова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
16.03.1986
Сын: Белов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Белова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
09.09.?
Сын: Белов Василий Александрович
Мать ребёнка: Белова Татьяна Павловна
Смерть
Неизвестно