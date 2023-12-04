Белова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1956

Отец: Жигалов Павел Антонович

Мать: Жигалова Анна Исаковна

Рождение ребёнка
16.03.1986

Сын: Белов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
16.03.1986

Сын: Белов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
09.09.?

Сын: Белов Василий Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

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