Белова Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1956
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1956
Отец: Жигалов Павел Антонович
Мать: Жигалова Анна Исаковна
Рождение ребёнка
16.03.1986
Сын: Белов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
16.03.1986
Сын: Белов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
09.09.?
Сын: Белов Василий Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Алексей Александрович